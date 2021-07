Diana zou vandaag 60 zijn geworden: haar invloed reikt tot ver over haar graf

Voice Kids-winnares Emma opgenomen in ziekenhuis met lekkende sonde

29 juni Zangeres Emma Kok (13), die onlangs het tiende seizoen van The Voice Kids won, is opgenomen in het ziekenhuis. De sonde waarvan ze voor haar voeding afhankelijk is, lekt sinds gisteren onophoudelijk en moet worden gerepareerd in het Maastricht UMC.