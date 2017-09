'DiCaprio pakt rol van The Joker af van Leto'

Todd Phillips moet de nieuwe Batmanfilm gaan regisseren. Martin Scorsese gaat die produceren. Hij wil graag dat DiCaprio, waarmee hij voor The Wolf of Wall Street samenwerkte, The Joker wordt. Het heeft er alle schijn van dat Leto niet in de plannen voor de nieuwe film voorkomt.



,,De geruchten verbazen mij", zegt de acteur tegen On Demand Entertainment. ,,Ik hou van The Joker, hij is een geweldig personage. Het is heel erg leuk om die rol te spelen, maar ik kan The Joker niet claimen." Volgens Leto speel je een personage niet voor eeuwig. ,,Er komt een moment dat je het stokje moet doorgeven."



Leto speelde The Joker in Suicide Squad en zou dezelfde rol vertolken in een spin-off die Gavin O'Connor gaat maken van die film. Er komen dus, zoals het er nu naar uitziet, twee films met The Joker en als de geruchten kloppen zullen dus verschillende acteurs het personage vertolken.