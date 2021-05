Dichtbundel voor in container gevonden baby: ‘Eigenlijk opnieuw geboren’

College Tour met oppositie­leid­ster Belarus wordt eerder uitgezon­den

28 mei De leider van de oppositie in Belarus, Svetlana Tichanovskaja, is morgen al te zien in College Tour. Vanwege de internationale verontwaardiging over de arrestatie van journalist en activist Roman Protasevitsj en haar bezoek aan Nederland is de uitzending vervroegd. Het gesprek tussen presentator Twan Huys en Tichanovskaja had eigenlijk dinsdag uitgezonden moeten worden.