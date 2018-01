Diddy bloedserieus over kopen football-team Carolina Panthers

In een interview met The Breakfast Club liet de zakenman weten inmiddels een groep investeerders te hebben verzameld en dat hij bloedserieus is: ,,Het is tijd voor een zwarte eigenaar. Het gaat absoluut niet om mij of om het hebben van een leuk speeltje. Het is gewoon te gek voor woorden dat er geen enkele zwarte eigenaar van een team is, terwijl bijna 80% van de NFL spelers een Afro-Amerikaanse achtergrond hebben. Ik doe dit dan ook voor de hele zwarte gemeenschap; onze tijd is nu gekomen."