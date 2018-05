Dierenrechtenorganisatie woest op met leeuwtjes knuffelende Katy Perry

,,Het opvangcentrum wil alleen maar scoren door bekende mensen met leeuwtjes of tijgertjes te laten poseren, maar in werkelijkheid doen ze niets goeds voor de dieren," vertelde Koenen aan Amerikaanse media. ,,Als je een selfie kunt maken met een wild dier, dan klopt er toch iets niet? Hoeveel 'likes' zo'n post op sociale media ook krijgt, het is fout."

Katy Perry, die nog niet heeft gereageerd op de beschuldigingen, is niet de enige celeb die foto's van zichzelf liet maken in het opvangcentrum. Ook Demi Lovato, Kendall Jenner en Khloé Kardashian lieten zich vereeuwigen met de dieren. Koenen is er razend over: ,,De liefde voor het maken van selfies is kennelijk belangrijker dan het belang van de dieren en hoe zij leven. Een paar van 's werelds meest iconische dieren worden nu misbruikt voor hun sociale media, terwijl de beesten er zelf niks beter van worden. Zij lijden hieronder en dat moet stoppen. Wat mij betreft komt hier nooit meer een bekend persoon om foto's te maken in hun eigenbelang."