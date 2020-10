Dieven stelen camera's van filmploeg RTL-programma Op weg naar Cannes

Vlaamse BZV-ster Tristan valt als een blok voor de Nederland­se Lucas

28 oktober Cupido heeft raak geschoten in de Vlaamse versie van Boer Zoekt Vrouw. In het datingprogramma, dat daar Boer zkt Vrouw Home Sweet Home heet, is de homoseksuele boer Tristan tot over zijn oren verliefd geworden op de Nederlandse Lucas. Tristan heeft naar eigen zeggen in de 22-jarige Lucas zijn 'droomjongen’ gevonden.