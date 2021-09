Diggy Dex over liefde voor zijn broer: ‘Doodeng om dit te delen’

Voor de vaste kijkers van Beste Zangers: Ja, het is nog steeds de bedoeling dat zangeres Tabitha zingt op het aanstaande huwelijk van Diggy Dex (Koen Jansen, 41). Meer dan 2 miljoen mensen waren een jaar geleden getuige van de afspraak dat Tabitha haar Nederlandse vertaling van Lost van Anouk zingt op de bruiloft van Koen Jansen, zoals de rapper echt heet, en zijn Dagmar. ,,Het duurt nog even hoor, ik schat dat het 2023 wordt”, zegt Diggy Dex aan tafel in een café in Amersfoort, zijn woonplaats. ,,Lost gaat over een verbroken relatie, alleen hoorde ik het vaak terwijl ik dolverliefd was op Dagmar. Bijzonder toch, hoe verschillend je een lied kunt beleven?’’