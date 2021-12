Dik 2,5 miljoen kijkers voor The Masked Singer en dit is de winnaar

Wekenlang gissen leverde de panelleden van The Masked Singer niks op, maar gisteravond is tijdens de grande finale eindelijk duidelijk geworden welke BN'ers in de laatste vier pakken verscholen zaten. Dik 2,5 miljoen mensen keken naar de onthulling van de winnaar. Let op: spoiler alert! In dit artikel worden de namen van de bekende Nederlanders genoemd, wil je dat niet weten, stop dan hier met lezen.

De vier overgebleven pakken trapten de finale gisteravond af met hun eigen versie van Let’s get it started van The Black Eyed Peas. De panelleden genoten zichtbaar van het spektakel, maar het raadspel kon pas écht van start gaan toen het tijd was voor de solo-optredens . De giraffe had de eer om de eerste show weg te geven. Het enorme beest leek al direct een paar hints te geven, onder meer met de uitspraak: ‘Ik heb net wat Amsterdamse uitjes gegeten.’ De giraffe vertolkte het lied Love me again van John Newman. ,,Misschien is het wel Roue (Verveer, red.)”, opperde panellid Loretta tussendoor.

De giraffe werd dit seizoen gezien als een van de grootste uitdagingen om te raden. Na het optreden stonden Carlo, Buddy, Loretta en Gerard nog altijd voor een enorm raadsel. Namen als Fred van Leer, Peter Pannekoek, Leo Alkemade en Jochem Myjer passeerden de revue, maar het bleef slechts bij gissen. ,,Dan hebben jullie wel echt heel duidelijk één idee”, grapte presentator Ruben Nicolai, waarop Buddy terugkaatste: ,,Het is een bekende Nederlander. Daar zijn we uit.”

Cupido mocht zich als tweede op het podium begeven. Hij zong Too much love will kill you van Queen. Al bij de eerste noten dachten de panelleden te weten om wie het zou moeten gaan: Jamai. Carlo Boszhard was zelfs licht geëmotioneerd door het optreden van cupido en zocht steun bij Loretta, die hem een knuffel gaf. ,,Dit stijgt gewoon boven alles uit”, jubelde Carlo na afloop. Daar waren de anderen het mee eens: zijn optreden was volgens hen één van de beste optredens van het seizoen.

Gerard noemde overigens nog allerlei namen op, linkte de bewegingen van cupido bijvoorbeeld aan Charly Luske en Thomas Berge, maar stelde toen: ,,Die stem is gewoon wie wij allemaal denken.” Dat zou volgens het panel dus Jamai zijn, maar of dat klopte?

De haai, die als derde mocht optreden, koos voor het winnende songfestivalnummer Zitti e buoni van de Italiaanse rockband Måneskin en wist daarmee de hele zaal in beweging te krijgen. Hij danste zelf ook uitbundig mee tijdens het optreden, iets wat Gerard Joling wel kon waarderen. ,,Ik heb hem in levenden lijve - zoals ik denk dat hij is - nog nooit zo zien dansen. Ik heb absoluut genoten”, complimenteerde Gerard de haai.



De naam van Xander de Buisonjé zong al sinds het eerste optreden van de haai rond. Of het panel en de kijkers het bij het rechte eind hebben, moest nog blijken.

Het afsluitende solo-optreden stond op naam van de krokodil, tevens de laatste vrouw die in de race was. Zij koos een lied van Céline Dion: It’s all coming back to me now. De krokodil - waarvan werd gedacht dat het om Emma Heesters ging - wist al weken de panelleden te betoveren met haar stem en kreeg dit ook gisteravond weer voor elkaar. Een staande ovatie volgende na afloop. ,,Ik ben helemaal in de ban van de krokodil”, zei Loretta Schrijver. Ook Gerard was lovend en sprak zich uit over de zangkunsten van het groene beest. Grappend: ,,Ik word daar zo ongelooflijk blij van als zanger, presentator, filmster en schrijver.”

Eerste afvaller

Na de solo-optredens mocht het publiek stemmen op zijn favoriet. Drie masked singers kregen nog een kans om op te treden, voor de giraffe hield het avontuur op. Hij wist niet genoeg stemmen te verzamelen. De panelleden mochten voor de laatste keer raden. Drie keer werd de naam van Ruben van der Meer genoemd, een keer Steven Brunswijk.



Ze bleken het allemaal compleet fout te hebben. In het pak zat acteur Tygo Gernandt verscholen. ,,Wat? Huh?”, riep Buddy het uit. ,,Niet te geloven!”, schreeuwde Carlo. Die schaamde zich bovendien de ogen uit het hoofd: Gernandt had meegedaan aan de Dragqueen-show van de presentator. En inderdaad, de hint over de Amsterdamse uitjes zei iets over Gernandt: hij komt namelijk uit Amsterdam.

Danspasjes

Na het vertrek van Gernandt, mochten de haai, de krokodil en cupido nog een keer kort optreden. De krokodil ging voor Ain’t it funny van Jennifer Lopez en de haai bracht een eigen versie van Bye bye bye van NSYNC. ,,Ja, ik weet het!”, riep Carlo tussendoor. Cupido koos voor het lied You’re the voice van John Farnham. ,,We want more”, zeiden Carlo en Loretta daarna in koor.

Weer mocht het publiek stemmen en dat betekende dat de haai vlak voor de grote finale het veld moest ruimen. Loretta, Carlo, Gerard en Buddy waren unaniem: dit moest Xander de Buisonjé zijn. Ze bleken het allemaal goed te hebben. ,,Ik ben eigenlijk helemaal niet van de danspasjes ofzo, maar ik kon hier helemaal losgaan”, blikte De Buisonjé op zijn avontuur terug.

Eindstrijd

De krokodil en cupido mochten het in het laatste, doorslaggevende optreden tegen elkaar opnemen. In een duet zongen ze Dream on van Aerosmith. ,,Ze moeten allebei winnen, dit is niet normaal”, reageerde Gerard razend enthousiast. Het spande erom, maar wie o wie zou zich als eerst moeten onthullen? Met de meerderheid van de stemmen wist cupido de zinderende finale te winnen. Het was daarom aan de krokodil om zich als eerste te onthullen.



Nog een keer mochten de panelleden raden om wie het zou gaan. Weer werd Emma Heesters genoemd. ,,Dat kan niet anders”, zei Buddy, die daarna toch nog even twijfelde of het niet Romy Monteiro kon zijn. Maar de speculaties van de afgelopen weken bleken te kloppen: Emma Heesters zat inderdaad verscholen in het krokodillenpak. ,,Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan dit jaar”, reageerde de zangeres. ,,Het is echt het allerleukste wat ik heb gedaan.”

Winnaar

Tot slot moest cupido zich na al die weken onthullen. Vooral Loretta kon niet wachten op het verlossende antwoord. Zij had al die weken op Jamai ingezet, maar was zodanig aan het twijfelen dat ze tóch Charly Luske koos. De rest van de panelleden zette wel in op Jamai. ,,Ik hoop dat het Jamai is, want dan is het extra knap. Dan heeft hij totaal iets anders gedaan”, zei Carlo.



Bloedstollend spannend was het, maar toen cupido zich omdraaide, bleek het inderdaad Jamai te zijn. ,,Je hebt niet alleen de sterren van de hemel gezongen, maar o, wat heb jij ons panel op het verkeerde been gezet”, concludeerde Ruben Nicolai. Vooral het theatrale loopje van Jamai zorgde ervoor dat de panelleden constant twijfelden.

Wat voor Jamai het moeilijkste moment was? Toen zijn The Voice-collega hem het vuur aan de schenen wist te leggen door hem te vragen of hij dinsdag wat kon eten. ,,Want ik wist dat ze dan moesten repeteren”, verklaarde Buddy zijn tactiek.

De derde reeks van The Masked Singer was dit seizoen opnieuw een kijkcijferhit. De afgelopen weken keken steevast meer dan 2 miljoen mensen naar de show. Vorig jaar trok de finale die door Jan Dulles werd gewonnen zelfs bijna 4 miljoen kijkers.

Deze BN’ers gingen schuil achter de maskers:

De haai - Xander de Buisonjé

De giraffe - Tygo Gernandt

Het biggetje - Nicolette Kluijver

De stier - Edwin Evers

De vogelverschrikker - Marc-Marie Huijbregts

De farao - René van Kooten

De boekenwurm - Daphne Deckers

Het lieveheersbeestje - Karin Bloemen

Het elfje - Isa Hoes

De papegaaien - Gert Verhulst en Viktor Verhulst

De octopus - Jette van der Meij

De viking - Ron Brandsteder

De zwaan - Anita Witzier

