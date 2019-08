Dik 65.000 mensen melden zich aan om nachtje bij Gordon te slapen

Disney deelt eerste beelden van Emma Stone als Cruella de Vil

18:41 Dat Emma Stone (30) voor Disney in de huid zou kruipen van Cruella de Vil, wisten we al. Maar hoe dat iconische personage uit 101 Dalmatiërs eruit zou gaan zien, was nog onbekend. Tot nu. Het entertainmentbedrijf deelde vandaag de eerste beelden van Emma als de slechterik Cruella.