Dione de Graaff voorlopige vervanger Tom Egbers bij Andere Tijden Sport

NOS-presentator Dione de Graaff vervangt Tom Egbers in de aankomende afleveringen van Andere Tijden Sport . Dat hebben NOS en NTR vandaag bekendgemaakt. De Graaff neemt de presentatie in elk geval over voor de zesdelige zomerserie die nu wordt gemaakt.

Eerder maakte de NOS bekend dat Tom Egbers voorlopig niet op televisie zal verschijnen. Dit besluit is genomen nadat zijn naam is genoemd in verband met vermeend jarenlang wangedrag op de werkvloer bij NOS Sport. Egbers zou een vrouwelijke collega, met wie hij een affaire had gehad, een tijd lang hebben geïntimideerd en gepest. Hij was destijds 48, zij 22 jaar.

Andere Tijden Sport start op 4 juni met een aflevering over de bizarre ontknoping van het Eredivisie-seizoen in 2007. In de andere afleveringen is aandacht voor onder anderen sprinter Nelli Cooman en wielrenner Johnny Hoogerland.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: