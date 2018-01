Dione gaat tijdens de Spelen door tot in de nacht

Zij nemen vanaf zes uur in de studio de olympische dag door. In Zuid-Korea is het dan door tijdsverschil twee uur ’s nachts. ,,Ik zal een paar medestanders moeten vinden die met mij opblijven, sowieso de cameraman”, stelt Dione de Graaff (48) van de NOS, die vandaag de olympische plannen ontvouwde. De Graaff ligt niet voor drie uur in haar mandje. ,,Want ik blik rond kwart voor drie vooruit op de dag erna. Toen ze me vroegen, zeiden ze wel: weet je het zeker? ‘Live’ zou niet eens per se hoeven, we zouden het ook op kunnen nemen. Maar we nemen eigenlijk nooit iets op en live is veel leuker.”

Uitslapen

Het worden kortom lange dagen, al hoeft ze niet altijd ’s morgens vroeg uit de veren. ,,Het schaatsen begint ook wat later, dus ik kan af en toe best uitslapen”, aldus Dione, die aan haar vierde Winterspelen gaat beginnen. ,,Kijk, met drie uur slaap red je het niet. En tijdens de Spelen merk je nooit iets van vermoeidheid, niemand praat er ook over. Je gaat door en dat is logisch, want het zo ontzettend mooi om te doen.”



De Graaff is straks drie weken van huis. Het thuisfront is dat gewend. Haar vriend Nando Boers is ook sportjournalist en zelf geregeld op pad. ,,We weten heel goed hoe het is om een maand zonder elkaar te zijn. Laatst vroeg iemand of ik het erg vind drie weken zonder hem te zijn, maar het is geen issue. Wij zijn dan zo blij om elkaar daarna weer te zien.”