Dionne en Eva scoren tienen bij It Takes 2

Mika van Leeuwen viel aan het einde van de vierde aflevering van de RTL4-show af. Na het zingen van Perfect van Ed Sheeran was de make-upartist in de gevarenzone beland met de Vlaamse Evi Hansen en Marieke Elsinga. Het publiek in de studio besloot dat Evi en Marieke volgende week mogen terugkeren. Voor Marieke was het al de derde keer dat ze de gevarenzone overleefde.



De jury oordeelde met drie achten nog positief over de vertolking van Perfect door Mika en Romy Monteiro. Ronnie Flex zei over het optreden van Mika: ,,Je hebt heel sterk gezongen door heel het nummer heen. Vanaf het refrein nail je het echt, vind ik. Het was ook de eerste keer dat je niet hoefde te dansen of een performance hoefde weg te geven. Daardoor kwam je stem echt goed tot zijn recht. Je hebt jezelf herpakt na vorige week."