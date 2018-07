Dionne Stax blijkt al jaar nieuwe vriend te hebben

Dionne Stax (33) blijkt al ongeveer een jaar een liefdesrelatie te hebben. Volgens de nieuwslezers, zo vertelde ze vanmorgen op de radio, heeft ze haar vriend in de kroeg leren kennen. ,,We hebben het heel gezellig'', aldus Stax die verder niets over haar privéleven wil zeggen.

Volgens Stax is de nieuwe liefde in haar leven niet iemand uit de Nederlandse televisiewereld. Ze schermt de man in kwestie niet af voor de buitenwacht. ,,Er is dus geen sprake van een geheime minnaar. En hij heeft niks met media en pers. Heel fijn'', aldus Stax bij Radio 538. Daar vertelde ze ook 'moe te worden van alle roddels' over haar. ,,Zeker door wat er het afgelopen jaar allemaal is geschreven.''

Met die laatste opmerking doelde Dionne Stax zeer waarschijnlijk op de 'romance' die ze begin vorig jaar zou hebben gehad met RTL Late Night-presentator Humberto Tan (52). Stax en Tan werden begin 2017 herhaaldelijk samen of alleen bij haar appartement in het centrum van Amsterdam gespot en gefotografeerd door paparazzi. Ze hebben echter nooit iets over die ontmoetingen willen zeggen. De roddelbladen kwamen vervolgens met pikante ontwikkelingen rondom de presentator en Stax, die in april haar schouders ophaalde over de vermeende affaire. ,,Het is niet de eerste keer dat ik in de roddelbladen sta en vast ook niet de laatste. Ik vind het zonde om mijn tijd en energie daar in te stoppen. Schouders ophalen en dóór'', vertelde ze in een interview.

Hoge prijs

Tegen het maandblad van Wendy van Dijk zei Humberto in augustus dat hij, zonder in detail te treden, privé 'geen leuke periode' had doorgemaakt. ,,Veel gedoe. Veel publiciteit (...). De roddelpers is zo gericht op vernietiging, terwijl er geen enkel algemeen belang bij zit. Het is een privésituatie, die echt niet leuk is. Ik heb een risico genomen door niets te zeggen. Ik wist: daar wordt het alleen maar erger van, dan gaan ze het invullen. De prijs die ik nu betaal, is vrij hoog. Sommigen vinden mij nu een lul. Dat doet pijn.''

RTL Late Night-presentator Tan en zijn levenspartner Ineke Geenen hebben na een maandenlange dip hun verstoorde relatie weer nieuw leven ingeblazen. Ze verschijnen weer regelmatig samen in het openbaar. Humberto Tan en de Limburgse Ineke Geenen, met wie hij al zo'n 25 jaar samen is maar niet getrouwd, wonen in Amstelveen met hun drie kinderen Isa, Julia en Benjamin. Wie de nieuwe vriend van Stax is, is nog onduidelijk.