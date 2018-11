Dionne Stax slaat terug na kritiek op ‘afleidende’ boezem: ‘Deal with it’

Video Little Mix scoort met body positive clip: ‘Heb je kleine borsten, houd ervan’

13:55 Of je nu kleine of grote borsten hebt, dik of dun bent, volle of juist kleine billen hebt: omarm je onzekerheden en houd van jezelf. Dat is de boodschap van de Britse meidengroep Little Mix, die hun zelfbenoemde ‘gebreken’ volop vieren in de nieuwe clip bij het nummer Strip. De video werd binnen een halve dag ruim 1,3 miljoen keer bekeken.