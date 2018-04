Dionne Stax woest omdat Twitter pornografisch bericht laat staan

De anonieme poster zette afgelopen zaterdag een wel heel merkwaardig bericht inclusief foto op Twitter: een portretfoto van Stax waarbij een deel van zijn opgewonden geslacht te zien is plus het resultaat van zijn zelfbevrediging.

'Uitermate vreemd'

Volgens Jaap van Zessen, socialemedia-expert voor deze site, is het uitermate vreemd dat de post nog bestaat. ,,Als je als geverifieerde Twittergebruiker- en dat is Dionne Stax, omdat ze een blauw vinkje bij haar Twitterprofiel heeft staan - iets dat ongewenst is bij Twitter rapporteert, dan wordt het bericht in kwestie meestal binnen 48 uur verwijderd. Het is in dit geval vreemd dat die ranzigheid nog bestaat. Logisch dus dat Stax Twitter nadrukkelijk om opheldering vraagt.’’