Directeurtje had vooral oog voor Feyenoord ondanks dat kijkcijferkanon VI zojuist was beëindigd

Dat was het dan. Vandaag Inside - of hoe het programma de afgelopen twintig jaar ook precies heette - is niet meer. De tv-show die altijd maling had aan de tijdgeest, is er nu keihard door ingehaald. De hoofdrolspelers die altijd onaantastbaar waren, zijn gestruikeld over een verzonnen verhaal over een verkrachting met een duizendurenkaars. Nou, als dat niet de volgende bestseller van Michel van Egmond oplevert, weet ik het ook niet meer.