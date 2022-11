Directie BNNVara nodigt alle oud-medewerkers DWDD uit voor gesprek na onthullingen over angstcultuur

Interview Van The Lion King tot Interstel­lar: filmcompo­nist Hans Zimmer over zijn iconische sound­tracks

Hans Zimmer groeide de afgelopen decennia uit tot de Johan Cruijff van de filmmuziek. De wereldberoemde Pirates of the Caribbean-componist, die volgend jaar tijdens een nieuwe tour door Europa ook Amsterdam (10 en 11 juni) en Rotterdam (12 juni) aandoet, over de ontstaansgeschiedenis van zeven van zijn iconische soundtracks.

23 november