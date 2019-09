Dirigent Bernard Haitink (90) voor de allerlaatste keer op de bok

Dirigent Bernard Haitink staat vrijdagavond in het Zwitserse Luzern voor de allerlaatste keer op de bok. De 90-jarige liet eerder dit jaar via de Volkskrant weten zijn baton stilletjes weg te willen leggen.,,Ik heb geen zin in al die officiële afscheidsdingen, maar het is een feit dat ik niet meer zal dirigeren’’, verklaarde de maestro toen.

In Luzern dirigeert hij de Wiener Philharmoniker, waarbij werk van Beethoven en Bruckner ten gehore zal worden gebracht. NPO Radio 4 zendt het concert live uit vanaf 19.00 uur. Het is een uitvoering in het kader van het Lucerne Festival, waar hij volgens het programmaboek voor de zestigste keer van de partij is. ,,We danken Bernard Haitink voor onvergetelijke muzikale geluksmomenten’’, staat in het hoofdstukje ter gelegenheid van het afscheidsconcert.

Kaartverkoop liep storm

Volgens een woordvoerster van het festival wordt het toch een gewoon concert, omdat Haitink nooit ophef wil. De ruim 1800 kaarten zijn echter weggevlogen. De verkoop ging zoals gebruikelijk voor Haitink meteen al goed, maar na de mededeling van de dirigent liep het helemaal storm.

Op het programma staan het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven en de zevende symfonie van Anton Bruckner. Solist is de Amerikaanse pianist Emanuel Ax. ,,Iedereen die dit concert bijwoont, zal later kunnen zeggen: Ik was erbij’’, aldus het festival op de eigen site. Haitink koos voor Bruckner aan het slot, omdat diens muziek zijn leven mede vormgaf vanaf het moment dat hij het op zijn achtste voor het eerst hoorde.

Eredirigent

De dirigentenloopbaan van Haitink begon in de jaren vijftig met de dirigentencursus van de Nederlandse Radio Unie, waarna hij al snel chef-dirigent werd van het Radio Filharmonisch Orkest. Met het Concertgebouworkest in zijn geboorteplaats Amsterdam heeft Haitink een langdurige band. Hij was er chef-dirigent van 1961 tot en met 1988. In 1999 kreeg hij van het orkest de titel van eredirigent. Ook leidde hij diverse buitenlandse gezelschappen, als chef of gast.

Volledig scherm Dirigent Bernard Haitink na zijn laatste concert in Nederland in Concertgebouw Amsterdam, afgelopen juni. © ANP