Dirk Zeelenberg promoot omstreden vakantiepark

Topparken, een beleggingsfonds in vakantiewoningen, bouwde in het verleden een slechte naam op nadat bewoners van opgekochte parken hun woning moesten verlaten. Er is zelfs een belangenvereniging in het leven geroepen, waarin gedupeerden hun beklag doen. Zo spreken zij onder meer over onvoorziene kosten en fabricagefouten bij bepaalde typen chalets waarin geïnvesteerd kan worden op de zeventien locaties.



Overigens is het beleggen in de huisjes op zich al een risico. Het project valt niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wie wil investeren moet minimaal 120.000 euro inleggen, tegen een nettorendement van 8 procent. Wel zit er een addertje onder het gras: wie hiervoor in aanmerking wil komen moet ook nog eens 75.000 euro aan grond kopen.