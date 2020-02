Disney-actrice (15) overleden aan hersentumor

De jonge actrice kreeg in 2016 te horen dat ze een hersentumor had. De Disney-ster werd een jaar later schoon verklaard, maar dat bleek van korte duur. In 2018 kreeg Waligwa namelijk weer te horen dat ze een tumor had. Queen of Katwe-Regisseur Mira Nair zou naar verluidt een oproep hebben gedaan om Waligwa’s behandeling in India te financieren, omdat dokters in Oeganda niet over de nodige apparatuur beschikten.



Volgens diverse media is de actrice gisteren overleden in een ziekenhuis in Kampala. Fans reageren verslagen op het nieuws. Ook de school waar Waligwa studeerde laat van zich horen. ‘Je was een schat voor zoveel mensen. Rust in vrede.’



Queen of Katwe is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een schaakwonder uit een Oegandese sloppenwijk.