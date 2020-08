Disney en Marvel maken special over Chadwick Boseman

De special heeft de titel A Tribute for a King gekregen en viert volgens ABC het leven van Boseman, de impact die hij maakte, zijn nalatenschap en carrière. Verschillende bekende sterren, acteurs die met hem samenwerkten en politieke figuren komen aan het woord.



Chadwick Boseman stierf op 43-jarige leeftijd na een strijd van vier jaar tegen darmkanker. Het was niet publiekelijk bekend dat de acteur ziek was.