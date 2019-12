Disney komt met nieuwe trailer van live-actionversie Mulan

Disney is nog altijd druk in de weer met alle live-actionremakes. Eerst waren daar Dumbo, Aladdin en The Lion King, volgend jaar verschijnt Mulan. Disney heeft net de eerste beelden van de nieuwe rolprent laten zien. Daarin komt de legende van Mulan écht tot leven.



Mulan is gebaseerd op de animatieklassieker uit 1998. De film speelt zich af ten tijde van de Han-dynastie. De regie is in handen van Niki Caro en de hoofdrollen worden gespeeld door Liu Yifei en Donnie Yen.