Disney maakt prequelserie van Beauty and the Beast

Het verhaal van de serie speelt zich af voor dat van de live-actionfilm Beauty and the Beast (2017), die werd gebaseerd op de gelijknamige animatieklassieker uit 1991. Acteurs Luke Evans en Josh Gad, die in de live-actionversie te zien waren als respectievelijk Gaston en LeFou (Louie), keren voor de serie terug in hun rol. Actrice Briana Middleton, bekend van de film The Tender Bar, is aan de cast toegevoegd en zal de rol van Louie’s stiefzus Tilly spelen.