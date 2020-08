Disney-sterretje Bella Thorne onder vuur na belofte over naaktfoto’s

OnlyFans is een website waarop fans tegen betaling exclusieve en vaak pikante content kunnen bekijken. Van sekswerkers, creatievelingen én van beroemdheden, zoals actrice Bella Thorne, die vorige week een profiel aanmaakte.

In een week tijd wist Bella, bekend van de Disney-serie Shake it up, al zo'n 2 miljoen dollar (1.679.287 euro) te vergaren. Je verdient als gebruiker geld wanneer fans een abonnement nemen - bij Bella ter waarde van 20 dollar per maand - maar je kan hen ook laten betalen voor extraatjes. Op het internet gaan nu screenshots rond van Bella die haar fans naaktfoto’s beloofde, voor 200 dollar (167 euro). Alleen: de beelden die de fans ontvingen, bevatten niet het beloofde naakt.

Geld terug

Fans vroegen daarop en masse hun geld terug. Dat zorgde dan weer voor een paniekreactie bij OnlyFans, dat nieuwe regels opstelde. Zo mogen gebruikers nog slechts 100 dollar (zo'n 84 euro) fooi ontvangen. Wat nog ingrijpender is: OnlyFans heeft besloten dat gebruikers tot dertig dagen moeten wachten op uitbetaling, in plaats van de eerdere zeven dagen. Dat is vooral een klap in het gezicht van sekswerkers voor wie OnlyFans op dit moment de enige bron van inkomsten is.

Quote Mijn doel was om het stigma rond seks, sekswerk en de negativi­teit rond het woord seks te verwijde­ren Bella Thorne

OnlyFans ontkent echter dat de nieuwe regels iets te maken hebben met de zaak Bella Thorne. ,,Veranderingen aan de limieten van transacties zijn niet gebaseerd op een bepaalde gebruiker”, vertelde een woordvoerder aan Vulture. ,,De limieten zijn vastgesteld om overbesteding tegen te gaan en om onze gebruikers toe te laten om de website veilig te blijven gebruiken."

Stigma

Ondertussen heeft ook Thorne zelf op de heisa gereageerd. ,,Ik wilde de website onder de aandacht brengen”, zegt ze. ,,Hoe meer mensen op de website, hoe groter de kans dat de stigma’s genormaliseerd worden. Mijn doel was om het stigma rond seks, sekswerk en de negativiteit rond het woord seks te verwijderen, door er een mainstream gezicht aan te koppelen. Ik wilde helpen om meer bekende gezichten naar de website te brengen, zodat de ‘creators’ meer winst zouden maken. Door dit te doen heb ik jullie gekwetst, en dat spijt me erg.” De actrice laat ook weten dat ze in gesprek wil met OnlyFans om meer informatie te krijgen over de nieuwe regels.

Vorige week vertelde Bella nog dat ze deels op de website zat om research te doen voor een nieuwe film die ze met regisseur Sean Baker zou maken, maar die heeft nu ontkend dat hij iets met het project te maken heeft. ,,Eerder deze maand had ik een gesprek met mevrouw Thorne en bespraken we een mogelijke samenwerking in de verre toekomst, die over haar leven zou gaan en over de omstandigheden die leidden tot haar inschrijving bij OnlyFans. Tijdens dat telefoontje gaf ik haar team het advies om advies in te winnen bij sekswerkers, zodat ze geen schade zou toebrengen aan de industrie. Dat is de mate waarin ik betrokken ben.’’

