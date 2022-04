Disneys Aladdin is grote winnaar bij uitreiking Musical Awards

De ondertitel van de musical Aladdin luidt: alles wat je wenst. Dat ging vanavond bijna op voor de makers van het spektakel. Van het dozijn nominaties dat de musical kreeg voor de Musical Awards, pakte het sprookje zeven prijzen.

Ook in de belangrijkste categorie: die van beste grote musical. Daarnaast ging ook de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol in een grote musical naar een acteur uit Aladdin: Stanley Burleson. Hij speelt de geest.

Volledig scherm Keoma Aidhen (Jasmine) en Jonathan Vroege in Alladin © Deen van Meer

Stotteren

Opmerkelijk is ook de Musical Award die cabaretier Erik van Muiswinkel veroverde. De kleinkunstenaar die eerder al eens de Annie M.G. Schmidtprijs (samen met Diederik van Vleuten), de Zilveren Reissmicrofoon (als medewerker van het radioprogramma Andermans Veren) en de cabaretprijs Poelifinario won, heeft sinds vanavond dus ook een Musical Award in bezit. Hij tekende voor de vertaling van Aladdin. ,,Zo’n vertaling is als het invullen van een sudoku,’’ vertelde hij onlangs in deze krant.

Van Muiswinkel, die tijdens zijn dankwoord Martine Bijl en Jan Rot herdacht, was de verrassendste naam van alle winnaars op het gala in Rotterdam, dat gepresenteerd werd door Frits Sissing. Aladdin viel ook nog in de prijzen in de categorieën beste mannelijke bijrol (Roberto de Groot), beste choreografie (Casey Nicholaw) en beste muziek, liedteksten en arrangementen (Alan Menken) en aanstormend talent (Dave Rijnders).

Rijnders had tijdens zijn speech een belangrijke boodschap voor kijkers van de Musical Awards. ,,Ik wilde helemaal niet huilen”, begon hij. Hij vervolgde: ,,Voordat ik echt iedereen wil bedanken, wil ik zeggen dat veel mensen niet weten dat ik stotter. Als kind durfde ik daardoor niet zo veel te zeggen, laat staan een gesproken scène spelen voor een volle zaal met mensen. Ik hoop dat ik hiermee kan laten zien dat wanneer je altijd jezelf en kwetsbaar blijft dat je daarmee dingen kunt bereiken die je nooit had durven dromen.”

Volledig scherm Dave Rijnders - Beste Aanstormend Talent voor Disney’s Aladdin © Brunopress

Erkenning

Bij de 20ste editie van het Musical Awards Gala gingen na Aladdin de meeste beeldjes naar Come from away. De musical rond het waargebeurde verhaal over het Canadese plaatsje Gander, waar op 11 september 2001 tientallen vliegtuigen uit Europa strandden door de aanslagen in Amerika, viel viermaal in de prijzen. Willemijn Verkaik werd gelauwerd als beste vrouwelijke hoofdrolspeelster in een kleine musical voor haar rol in Come from away. Daarnaast won de productie in de categorieën beste regie (Antoine Uitdehaag), beste decor, toneelbeeld en projecties (Roos Veenkamp) en beste script en dialogen (Irene Sankoff en David Hein).

Titanic de Musical won drie awards, vooral aan de technische kant: de musical bood volgens de jury het beste lichtontwerp (Coen van der Hoeven), beste geluidsontwerp (Jan van Dijk) en ook de beste kostuums, kap en grime (Arno Bremers). De makers van Rocky Horror Show werden twee keer naar voren geroepen, als winnaar in de categorieën beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical (Sven Ratzke) en beste kleine musical. Drie producties kregen één award: Tina voor de beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical (Nyassa Alberta), Hij gelooft in mij voor de beste vrouwelijke bijrol (Dorien van Gent) en 14 de musical, over het leven van Johan Cruijff, werd uitgeroepen tot beste Nederlandse oorspronkelijke musical. De award voor beste familie-musical ging vanavond naar Belle en het Beest met 45 procent van de stemmen.

Perspectief

Pia Douwes nam vanavond bovendien de Oeuvre Award in ontvangst. Het is voor de musicalster een week van extremen: dinsdag overleed haar moeder, een van haar grootste fans, in haar armen. ,,Kunst raakt ons, zet het leven in nieuw perspectief en dat is ook de magie van iedere musicalvoorstelling”, zei ze tijdens haar speech. Ook bedankte ze haar ouders. ,,Mam en pap, we missen de mandarijnen, maar ik hoor jullie daarboven juichen.”

Volledig scherm Pia Douwes © Brunopress