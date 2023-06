Disturbed cancelt Pinkpop: zanger David Draiman ziek

Disturbed treedt zaterdagmiddag niet op tijdens Pinkpop. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Zanger David Draiman is ziek geworden en ‘kan niet het podium betreden’, valt er te lezen op de website van het festival. De Vlaamse band Ramkot is de vervangende act.

De band zou zaterdag om 16.10 uur Pinkpop aandoen, maar is genoodzaakt het optreden te annuleren omdat Draiman ziek is geworden. Hij zou kampen met 'vocale problemen’ en moet zijn stembanden de komende vier dagen rust geven. Dat betekent ook dat hun optreden in Luxemburg aanstaande maandag niet doorgaat. ‘We hopen zo snel mogelijk terug te zijn’, laat de Amerikaanse metalband weten.

Pinkpop blijkt al snel een vervangende act te hebben gevonden. De Vlaamse band Ramkot zal het gat van 16.10 uur tot 17.10 uur dichten.

Vrijdag beleefde Disturbed nog een emotionele avond tijdens Graspop. Draiman sprak tijdens de show bijzonder openhartig over zijn depressies. „Demonen als depressie en verslavingen zijn heel echt. Het zijn ziektes vrienden, net als kanker.” De zanger vroeg mensen in het publiek hun hand op te steken als zij ook geworsteld hebben met depressie of verslaving. Duizenden handen gingen de lucht in. ,,Hou je hand de lucht in en kijk even om je heen. Zoals je kan zien vrienden, je bent niet alleen.”

