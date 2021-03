Dit Amsterdamse stel stemt mee voor de Oscars: ‘We dachten dat het spam was’

Op welke films ze hebben gestemd bij de komende Oscarnominaties houden de Amsterdame documentairemakers netjes voor zich. “Maar verder mogen we je alles vertellen,” zegt Peter Lataster. “Dat denken we tenminste, maar we hebben het niet aan iemand gevraagd,” vult Petra Lataster-Czisch aan.



De nominaties worden bekendgemaakt in 23 categorieën. De Amsterdamse documentairemakers Peter Lataster (Amsterdam, 1955) en Petra Lataster-Czisch (Dessau, 1954), bekend van gelauwerde documentaires zoals Niet zonder jou (2010), Wakker in een boze droom (2013) en De kinderen van juf Kiet (2016), werden vorig jaar juli door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences uitgenodigd om te stemmen in de categorie ‘lange documentaire’.



De Academy nodigde destijds ruim 800 filmprofessionals uit om lid te worden, vooral met het doel om meer diversiteit binnen de organisatie te krijgen. Bijna de helft van de nieuwe leden is vrouw, een op de drie is van kleur, de helft van de nieuwe Academy-stemmers komt niet uit de VS. Ook de Nederlandse cameraman Jasper Wolf en stuntman Willem de Beukelaer zijn sinds vorig jaar lid van de Academy en mogen dus deze jaargang voor het eerst stemmen voor de Oscars.