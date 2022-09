Dit ene sluwe zinnetje van Rutte zette Sven Kockelmann in de hoek

Britse hof maakt zich zorgen over hoe Charles wordt afgeschil­derd in ‘The Crown’: ‘Ze halen hem door het slijk’

Koning Charles III (73) zou zich zorgen maken over de manier waarop de ruzies tussen hem en wijlen prinses Diana geportretteerd worden in het nieuwe seizoen van The Crown. Dat meldt The Telegraph op basis van ingewijden aan het hof.

8:15