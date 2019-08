Dit gebeurde er toen Kanye West de Video Music Awards bestormde: ‘Pink gaf hem op zijn donder’

Het is intussen één van MTV’s meest iconische momenten. Kanye West heeft zich in 2009 tijdens de uitreiking van de Video Music Awards niet bepaald van zijn beste kant laten zien. De zanger - die bekend staat om zijn grootspraak en arrogante houding - bestormde tijdens de speech van Taylor Swift het podium en schreeuwde dat volgens hem de verkeerde artieste de trofee gewonnen had. Nu, tien jaar na het bewuste moment, komt eindelijk aan het licht wat er zich werkelijk afspeelde.

In een interview met Billboard blikken de producenten van de VMA’s deze week terug op de geschiedenis van de show. De uitzending van 2009 komt al snel te sprake, gezien hele wereld tot op vandaag niet weet wat zich achter de scherm precies afspeelde, nadat Kanye West het podium bestormde en Taylor Swift abrupt onderbrak. Volgens James Montgomery, die optrad tijdens de show, werden heel wat beroemdheden overdonderd door het hele gebeuren. Onder meer Pink was ontzet, waarop zij Kanye West besloot te confronteren.

,,De menigte in de zaal keerde zich echt tégen Kanye, de aanwezigen joelden hem uit en begonnen te tieren en blazen. Tijdens het reclameblok ging Kanye terug naar zijn stoel, waarop Pink naar hem toe liep en hem recht in de ogen keek”, klinkt het. ,,Ik stond te veraf om de conversatie op te vangen, maar zij wees in zijn gezicht en ging hevig met haar hoofd heen en weer. Ze gaf hem op zijn donder over hoe krankzinnig hij was en stormde toen weg.”

Ook schreef de zangeres op haar Twitter-pagina: ,,Geloof me, Kanye West is het grootste stuk stront dat op deze aardbol rondloopt.” En Katy Perry omschreef haar woede als: ,,Fuck You Kanye! Het is alsof je op een poesje getrapt hebt.” De actie van Kanye West lokte dus heel wat verontwaardigde reacties uit bij de andere artiesten, die Taylor trouwens een staande ovatie gaven.

Beyoncé in tranen

Niet alleen Pink was overstuur door het gedrag van West, ook Beyoncé wist niet wat ze te zien kreeg. Toen de man van Kim Kardashian het podium bestormde riep ze al luid en duidelijk “Oh, Kanye”, maar ook achter de schermen zat de situatie haar zichtbaar dwars. ,,Ik liep achter het podium, en ja hoor: daar waren Beyoncé en haar vader, en zij was in tranen. Ze snikte: ‘Ik wist niet dat dit zou gebeuren, ik voel me zo slecht voor Taylor.’”

Hoewel Taylor Swift later tijdens de show nog zou optreden, moest ze na de aanvaring met Kanye door de producers overtuigd worden om er niet de brui aan te geven. ,,Er werd veel gesmeekt, maar gelukkig stemde ze er toch mee in om te blijven. En Beyoncé stemde ermee in iets wonderbaarlijks te doen.” Toen Beyoncé iets later de video of the year-award won liet ze Taylor dan ook op het podium, om er haar speech af te kunnen maken.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Beyoncé liet Taylor op het podium om er haar speech af te kunnen maken. © Christopher Polk/Getty Images

Volledig scherm Beyoncé liet Taylor op het podium om er haar speech af te kunnen maken. © Christopher Polk/Getty Images

Niet de eerste keer

Het was 10 jaar terug trouwens niet de eerste keer dat Kanye West zich misdroeg tijdens de MTV Video Music Awards. In 2007 was de rapper genomineerd in vijf categorieën, maar ging hij uiteindelijk met lege handen naar huis. Hij stak zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken en liet zijn ongenoegen luidop blijken. “Dit is het tweede jaar op rij, geef een zwarte toch eens een kans.” Hij zwoer toen nooit meer naar de awards te komen.