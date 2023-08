Dit is de idiootste documentaire ooit gemaakt en ik heb van elke rare seconde genoten

André Hazes en Monique Westenberg moeten 900 euro boete betalen na verboden vakantie met zoontje

André Hazes en Monique Westenberg moeten de maximale boete van 450 euro per persoon betalen omdat ze hun zoontje André (6) vorig jaar zonder toestemming buiten de schoolvakantie om hebben meegenomen op vakantie. Dat heeft de rechter in Rotterdam donderdag besloten. Ze kunnen in hoger beroep, maar doen dat niet.