Dit is de kant die RTL 4 op moet

Woordvoerder Jake Hampel trekt handen af van Barbie

10:08 Jake Hampel heeft met onmiddellijke ingang de woordvoering voor Samantha de Jong en haar familie stopgezet. De Hagenaar, die in september vorig jaar al stopte als manager van de Haagse realityster, was twee maanden geleden gevraagd om op te treden als woordvoerder nadat 'Barbie' in een diep dal was gekomen.