Dit is de meest foute track van 2020 volgens de luisteraars van Qmusic

Op nummer twee staat Paul Elstak met Rainbow in the Sky en de derde plaats is voor Helene Fischer met Atemlos Durch Die Nacht . De top drie is daarmee hetzelfde als in de Top 500 van het Foute Uur van 2019. De lijst is dit jaar drie keer zo lang, omdat het Foute Uur vijftien jaar bestaat. De Foute 1500 was de hele week dag en nacht te horen op Q. Andere topnoteringen waren dit jaar onder meer voor Dancing Queen van ABBA en Wannabe van de Spice Girls. De hoogste nieuweling staat op zes: De Toreador van Opgeblazen en Wilbert Pigmans was in maart een grote hit tijdens carnaval.

Compliment

,,Veel artiesten willen niet geassocieerd worden met fout, maar ik vind het geweldig”, reageert Snollebollekes-zanger Rob Kemps. ,,Het is altijd lastig met prijzen. Iemand zingt iets en krijgt dan een prijs, maar wie bepaalt nu eigenlijk wie het beste is? Als het publiek stemt, weet je zeker dat het onder het volk leeft”, aldus de 34-jarige Brabander.



,,Dit is het grootste compliment dat wij als Snollebollekes kunnen krijgen. De kans dat wij ooit een muzikale oeuvreprijs gaan krijgen, acht ik minimaal. En niet alles in die lijst is fout. Kijk bijvoorbeeld naar Why Tell Me Why van Anita Meyer. Dat is een geweldig nummer. Maar wij zijn natuurlijk wel nogal fout.”