Dit is de meest succesvolle film ooit: opbrengst 2,8 miljard!

De laatste Avengers-film heeft na dit weekend wereldwijd in totaal ruim 2,79 miljard dollar in het laatje gebracht. Daarmee neemt het de eerste plaats over van Avatar, die film uit 2009 bracht 2,789 miljard dollar op. Endgame haalde in zijn eerste week 350 miljoen dollar binnen in Amerika, en 1,2 miljard dollar op de wereldwijde markt. Dat lukte geen enkele andere film zo snel.



AD-recensent Ab Zagt was positief over de de rolprent met ‘Back-To-The-Future optie’ en gaf vier sterren. ,,Het is een slimme, misschien iets te voor de hand liggende truc, maar het stelt de makers wel in staat oude helden weer van stal te halen. Verder mag er niet te veel worden prijsgegeven. Endgame is beter dan zijn voorganger Infinity War. Er zit meer humor in en ook het menselijk aspect over het verlies van dierbaren wordt adequaat behandeld.



De top tien van meest succesvolle films ooit bestaat voor de helft uit films die door Disney zijn geproduceerd. Naast Avengers: Endgame deden ook Star Wars: The Force Awakens (4de), Avengers: Infinity War (5de), Marvel's The Avengers (7de), Avengers: Age of Ultron (9de) en Black Panther (10de) het goed bij de box office. Op dit moment scoort Disney de pannen van het dak met de live-action-versie van The Lion King.