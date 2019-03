Dit is de Mol van 2019

spoilerNa negen weken van graven, gissen en nagelbijten voor molloten is vanavond onthuld wie de Mol was in het negentiende seizoen van de NPO 1-hitshow Wie is de Mol? . Nieuwslezeres Merel Westrik gaat de geschiedenis in als de Mol van 2019. Zanger Nielson is de verliezer en actrice Sarah Chronis de winnaar, die naar huis gaat met de laagste prijzenpot ooit.

,,Het is echt een bevrijding’’, verzuchtte RTL Nieuws-gezicht Merel kort na de onthulling in een druk Amsterdams Vondelpark. ,,Je moet zó lang je mond houden, eerst over dat je meedoet, vervolgens over hoe ver je bent gekomen in het spel. En vervolgens ben je zo lang aan het liegen, draaien, bedriegen en jokken. Dit is echt een ongelofelijke opluchting.’’



Westrik noemde haar deelname een ‘ongelofelijk, onvergetelijk avontuur’. ,,Je hebt constant het gevoel dat iedereen op je zit te letten, je bent constant alert. Maar je krijgt ook een unieke kans om het spel als bedrieger én als kandidaat te spelen.’’

Quote Ik vind het geweldig, maar ik báál Jamie Trenité

Merels ontmaskering was bijzonder pijnlijk voor medekandidaat Jamie Trenité, met wie Westrik een zogenoemd bondje had gevormd. Die samenwerking bleek gebaseerd op bedrog.



,,Ik heb haar dronken ondervraagd, meerdere avonden, ik heb alles gedaan’’, lachte hij. ,,Ik vind het geweldig, maar ik báál!’’ Merels tranen over zijn vertrek uit de show waren overigens wel echt, verzekerde ze. ,,Ik verloor iemand die me vertrouwde.’’



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Merel op het moment van de onthulling © ANP

Kameleon

Merels tactiek in het programma was om een kameleon te zijn. ,,Om al die eigenschappen die ik in me heb te vergroten. Dus door soms warrig te zijn, rommelig te zijn, chaos te creëren, door soms te doen alsof ik opdrachten niet helemaal goed begreep. Maar wel te zorgen dat ik in sleutelposities terechtkwam. (...) En zo te balanceren tussen de ideale kandidaat [en de Mol].’’

Quote Het is heerlijk om één keer een ander leven te leiden Merel Westrik

Merels rol als bedrieger staat lijnrecht tegenover haar dagelijkse werk als journalist, waarbij alles om betrouwbaarheid en waarheid draait. ,,Het is heerlijk om één keer een ander leven te leiden.’’



Zelfs Westriks zussen Kirsten en Amber hadden geen idee dat hun maatje de Mol was, bleek tijdens de uitzending. ,,Ik ben nog steeds een beetje in shock’’, zei Kirsten. ,,Ik had het echt niet door. Ze heeft ooit tegen mij gezegd dat ze zou winnen en je gaat ervan uit dat ze de waarheid vertelt. Ik moet gewoon zoeken naar woorden.’’



Winnares Sarah gaat naar huis met de prijzenpot, die dit seizoen het minste geld ooit bevatte: 10.150 euro. Er had ruim 47.000 euro in kunnen zitten.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm © ANP

Miljoenen

Het negentiende seizoen van Wie is de Mol? speelde zich af in Colombia. Bijzonder aan deze reeks was dat er voor het eerst in de historie twee kandidaten in één aflevering naar huis moesten: acteur Rick Paul van Mulligen en presentator Trenité kregen in de zevende aflevering allebei een rood scherm.



Westrik treedt in de voetsporen van onder meer presentator Jan Versteegh, die vorig jaar de Mol was. De winnaar was toen zanger Ruben Hein, die Jan correct als Mol had aangewezen.



Het huidige seizoen was het eerste met Rik van de Westelaken als presentator, nadat Art Rooijakkers vorig jaar na zeven seizoenen de omroep AVROTROS inruilde voor RTL4. Van de Westelaken, die zelf het vijftiende seizoen won, is volgend jaar overigens weer van de partij.



Wie is de Mol? is dit jaar wellicht populairder dan ooit. Naar de eerste aflevering van deze reeks keken bijvoorbeeld bijna drie miljoen mensen, een record voor de seizoensopener. Ook de weken daarna was de show steevast goed voor meer dan 2,5 miljoen kijkers. Of hiermee het record van het best bekeken seizoen van vorig jaar wordt verbroken, moet nog blijken. Vorig jaar keken wekelijks gemiddeld 2,6 miljoen mensen naar de show.

Volledig scherm Alle deelnemers van dit seizoen © AVROTROS