Dit is de typische Luizenmoeder-kijker

Psycho- en Spartacusacteur John Gavin (86) overleden

9:30 De Amerikaanse acteur John Gavin is overleden. Hij stierf vrijdag op 86-jarige leeftijd in zijn huis in Beverly Hills omringd door zijn familie, meldt TMZ. Gavin, die in de jaren vijftig en zestig het hoogtepunt van zijn acteercarrière had, overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Ook had hij al lange tijd leukemie.