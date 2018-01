Dit is de vrouw die prins Harry en Meghan aan elkaar koppelde

Nu het huwelijk van de Britse prins en actrice Meghan Markle steeds dichterbij komt, treden er ook meer details naar buiten. Het was al bekend dat het stel elkaar voor het eerst zag tijdens een blind-date, maar de twee blijven muisstil over de persoon die ervoor zorgde dat ze elkaar leerden kennen. ,,We werden aan elkaar voorgesteld door een geheime vriend, wiens privacy we willen beschermen", zei Harry in een eerder interview.



Daarom werd er de afgelopen tijd volop gespeculeerd over de persoon in kwestie. Zo werd Meghans beste vriendin Jessica Mulroney genoemd. Zij werkt onder meer als stylist voor de vrouw van de Canadese premier Justin Trudeau. Weer anderen waren ervan overtuigd dat het zou gaan om fashion designer Misha Nonoo, die was getrouwd met een van Harry’s beste vrienden.