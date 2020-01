Dit is de winnaar van De slimste mens

Marieke van de Zilver en Khalid Kasem rekenden in de finale van vanavond af met presentator en cabaretier Marc de Hond (42), die in een vraag over de voor drugssmokkel veroordeelde presentator Frank Masmeijer vergat te zeggen dat dat in België gebeurde. Daardoor eindigde hij als derde.



In de eindstrijd waren Van de Zilver, die als eerste was geplaatst, en Kasem aan elkaar gewaagd. Een aanvankelijk slimme tactische zet van Kasem werd hem fataal. ,,Ik ben in mijn eigen valkuil getrapt‘’, zei de advocaat, die zijn seconden liet teruglopen tot twee. Hij overspeelde daarmee zijn hand en had niet voldoende tijd om één goed antwoord te geven op de vraag Wat weet je van Wickie de Viking?



,,Een tv-serie!’’, riep Van de Zilver vol ongeloof naar Kasem, die haar sportief feliciteerde. Ze kreeg de bijbehorende trofee uit handen van Rob Hadders, de oud-schaatser en presentator van EenVandaag die de afgelopen zomereditie had gewonnen.