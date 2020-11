Dit is de winnaar van Drag Race Holland

Manon Meijers zwicht eindelijk en trekt bij Guus Meeuwis in

4 november Guus Meeuwis en Manon Meijers hebben een nieuwe stap in hun relatie gezet: het stel woont nu officieel samen. de 48-jarige Guus, Brabander in hart en nieren, kreeg zijn vriendin zo ver haar geliefde Amsterdam achter zich te laten. Vanaf morgen is ze in Tilburg te vinden.