Dit is een serie om stil van te worden en die een groter publiek verdient

Peter Pannekoek krijgt programma op NPO 2 over theater: ‘Wil die liefde bij iedereen aanwakke­ren’

Peter Pannekoek gaat voor de NPO een programma presenteren over theater. In Waarom gaan we niet vaker? praat de cabaretier onder meer met andere theatermakers over hun werk en verplaatst hij samen met hen complete scènes naar een plek buiten de schouwburg.