Dit is het domste dat Twan Huys had kunnen doen

Hoe luidt het spreekwoord ook alweer? Een kat in het nauw maakt rare sprongen? Dus ja, ik snap dat Twan Huys met zijn dramatisch kelderende kijkcijfers de wanhoop nabij is. Donderdagavond kwam met 236.000 kijkers de bodem van de put akelig dichtbij. Dan treedt in Hilversum het noodplan in werking met als eerste tip voor programma’s in zwaar weer: creëer ophef. Maakt niet uit welke, als er maar over je show gepraat wordt.



In dit geval was Jenny Douwes, boegbeeld van de ‘blokkeerfriezen’, het slachtoffer. Want elke nieuwsredactie weet inmiddels: alles dat met zwarte piet te maken heeft, doet twitter exploderen. En als er dan nog iemand boos van tafel opstaat, is de rel compleet. Dus in dit geval werd Douwes gisteravond onder valse voorwendselen naar de studio gelokt. Nee, ze hoefde echt niet in discussie met Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet. Hij zou enkel op de eerste rij zitten. Maar verrassing: live in de uitzending vroeg Huys Afriyie natuurlijk tóch aan tafel. Met de zalvende domineeswoorden dat zijn tafel voor iedereen is en dat iedereen daar zijn verhaal mag doen. Op een ding had de redactie niet gerekend: dat Douwes bleef zitten. Slim, vond ik. Want zo kon ze ons kijkers haarfijn uitleggen op welke schandalige wijze ze genaaid werd door Twan en zijn redactie.