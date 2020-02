Dit is waarom Daphne ondanks mislukt optreden toch doorging in The Voice

Het huilen stond talent Daphne uit team Ali B nader dan het lachen na haar optreden in The Voice of Holland. Ze kreeg een black-out aan het begin van haar optreden, zette niet goed in en haalde met veel moeite het einde van het liedje. Talent Sanne uit het team van Anouk zong foutloos, maar toch werd zij naar huis gestuurd. Haar coach sprak zich vervolgens hard uit. ,,Als je het volk laat stemmen, dan gebeuren dat soort dingen soms. Boutformat. Het was een flater. Je zou bijna zeggen dat het vooropgezet is, dit kan bijna niet”, stelde Anouk.



Presentator Martijn Krabbé besloot in de uitzending die laatste uitspraak te corrigeren. ,,Dat kan je niet zeggen”, gaf hij aan. Waarop Anouk counterde: ,,Ik kan dat wel zeggen.” De twee hebben daar daarna niet meer over gesproken. ,,Maar dat hoeft ook niet”, legt Krabbé uit. ,,Dit gebeurt in de hitte van de strijd.”



Hij begrijpt Anouk ook wel. ,,Het is een mening. Madonna is geen goede zangeres, maar is wel de grootste vrouwelijke ster die we ongeveer gehad hebben. Kan ze zingen? Ik denk van niet. Als je mee mag doen met The Voice, dan kan je zingen. Iedereen is goed. Daphne is ook goed, maar ze had vrijdag een heel slecht optreden. Dat word je dan vergeven.”