Dit is waarom Roller Coaster de gedoodverfde koploper kon verslaan in de Top 2000

Roller Coaster heeft de meest begeerde plek veroverd in het collectieve geheugen dat Nederland sinds de jaarwisseling kent als Top 2000. Een net zo collectieve wetenschap is dat Queen (bijna) altijd bovenaan staat met Bohemian Rhapsody. Met die toepasselijke gong die het jaar uitluidt.



Waarom dit jaar dan niet? ,,Bohemian Rhapsody is een theaterstuk, bij Roller Coaster pinken mensen een traantje weg’’, verklaart Jan-Willem Roodbeen, een van de dj’s die bij NPO Radio 2 de lijst presenteert, het verschil. ,,Danny Vera zingt het nummer recht je hart in, het heeft vreselijk veel mensen geraakt.’’



De populariteit van Roller Coaster, dat vorig jaar in de Top 2000 debuteerde op 4, staat buiten kijf. Maar de voorsprong van Queen was de afgelopen jaren zo groot dat het bijna ondoenlijk leek om Bohemian Rhapsody te passeren. ,,Toch kreeg ik gedurende de stemweek het gevoel dat het die kant opging’’, zegt Roodbeen. ,,We kregen ook een soort exitpolls uit steden doorgestuurd, waarin je zag dat Roller Coaster de meeste stemmen had gekregen. Het is razendknap dat het een singer-songwriter lukt om Queen te verslaan.’’