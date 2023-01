Dit kleurrijke collier van Máxima bevat acht soorten (half)edelstenen en kostte 13.500 euro

Steeds meer artiesten halen in liedjes met een knipoog uit naar hun ex: ‘Nét goed, dit verdien jij’

Zangeres Shakira is lang niet de enige die een wraaknummer schreef over haar ex-geliefde. Een muzikale veeg uit de pan is iets van alle tijden. ,,Die ander moet óók een beetje pijn voelen. Weet wat je in de steek laat.”

17 januari