Dit lied van Stef Bos uit 2009 beschrijft dit jaar alsof het gisteren is geschreven: ‘Samen is mooier dan alleen’

Advocaten Johnny Depp: ‘Hij heeft geen eerlijk proces gehad’

25 december De advocaten van Johnny Depp zijn niet te spreken over hoe de rechtszaak van de acteur tegen The Sun is verlopen. Volgens zijn juridisch team heeft Depp, die de Britse tabloid had aangeklaagd omdat hij in een artikel een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd maar de zaak heeft verloren, geen eerlijk proces gehad. Dat stelden zij gisteren in het hof van beroep, meldt The Guardian.