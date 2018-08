Dít moet je dit weekend zien op Lowlands

Een boyband, die hadden we nog niet eerder op Lowlands gehad, toch? We hebben het hier wel over een bijzonder type boyband, want het Amerikaanse Brockhampton maakt hiphop. Echte hiphop welteverstaan, geen schoongewassen versie daarvan. En dan doen ze ook nog eens met zijn veertienen. Dat wordt een vol podium dus in de Bravo. Vóór dat podium wordt het ongetwijfeld heel druk met jong vrouwvolk, want het is vooral in die hoek waar de groep zijn fans vindt.



Vrijdag, Bravo, 18.30 uur