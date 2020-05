Dit waren de grootste hits in 65 jaar Songfestival: van Anouk tot Cliff Richard

Vanavond zou in Rotterdam de tweede halve finale van het Songfestival plaatsvinden, maar door de coronapandemie werd de 65ste editie van het liedjesfestijn geannuleerd. Gelukkig is er een rijke historie met vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten op het eurovisiepodium. Deze vijf hits vallen onder de hoogtepunten, want ze behoren tot de grootste Top 40-hits.

Loreen - Euphoria (2012)

Maar liefst 26 weken wist Loreen met haar hit Euphoria in de Top 40 te blijven, al wist het nummer niet op nummer 1 te komen. Toch is de eer voor de grootste hit voor de Zweedse zangeres, want ze verzamelde de meeste punten in al die weken. Punten verzamelen, daar is ze sowieso goed in. In 2012 verpletterde ze op het Songfestival de concurrentie met het dansbare Euphoria. Met 372 punten bleef ze nummer 2 Rusland maar liefst 113 punten voor. Ze greep maar liefst 76 procent van het maximale aantal punten, iets wat alleen Alexander Rybak in 2009 beter deed. Die scoorde echter maar een mager Top 40-hitje.

Duncan Laurence - Arcade (2019)

Nee, zelfs Duncan Laurence kon Loreen qua punten in de Top 40 niet kloppen. Hij scoorde echter wel een monsterhit met zijn winnende song Arcade. Zo is hij de enige Nederlander in de geschiedenis van het Songfestival die een nummer 1-hit wist te scoren met zijn inzending. Daarmee komt hij sowieso in een select rijtje artiesten.

Vicky Leandros - Après toi (1972)

Maar liefst 40 jaar lang had de Grieks-Duitse zangeres Vicky Leandros de grootste songfestivalhit in de Top 40 in handen. In 1972 deed ze mee voor Luxemburg en wist ze het liedjesfestijn te winnen. Ze was de presentatoren overigens goed gezind door op te treden als Vicky Leandros, want haar echte naam is Vasiliki Papathanasiou. Al had ze vijf jaar eerder ook meegedaan - toen werd ze vierde - en toen heette ze zelfs nog alleen maar Vicky. De zangeres is een heus talenwonder en nam tien jaar na haar songfestivalwinst een Nederlandstalig nummer op. Verloren zijn we niet werd in dat jaar haar laatste Top 40-hit.

Cliff Richard - Congratulations (1968)

Wie is mister Eurovision? Johnny Logan of Cliff Richard? Als het om songfestivalwinsten gaat, dan wordt het uiteraard de Ierse Logan, hij won immers twee keer als uitvoerend artiest en eenmaal als tekstschrijver. Richard greep dan twee keer net naast de winst, maar wist in de Top 40 wel tweemaal de hoogste positie te behalen met zijn inzendingen. Daarmee is hij de enige songfestivalartiest die dat kan zeggen. Congratulations uit 1968 werd zijn grootste hit, maar ook Power to all our friends uit 1972 doet het met een elfde plek in de lijst van grootste songfestivalhits niet onverdienstelijk.

Anouk - Birds (2013)

Ga er maar aan staan, om na Joan Franka's deelname in 2012 de editie daarop voor Nederland mee te doen. Gelukkig wist de selectiecommissie een topartiest te strikken, niemand minder dan Anouk. Het werd een ware revival voor Nederland, dat jarenlang het lachertje was op het liedjesfestijn, en een opmaat naar de overwinning afgelopen jaar. Vlak voordat Nederland als laatste uit de koker kwam voor - eindelijk weer eens - een plek in de finale, scandeerde het publiek ‘Netherlands, Netherlands’. Hoewel Anouk uiteindelijk slechts de negende plek behaalde, wist ze er een flinke Top 40-hit aan over te houden. Maar liefst 18 weken stond de Haagse zangeres in de lijst, met de tweede plek als hoogste positie.

Nederlandse grootste hits op het Songfestival Niet alleen Duncan Laurence en Anouk scoorden een grote hit met hun songfestivalinzending. Lange tijd waren het Mouth & MacNeal die het meeste succes hadden in de Top 40 met hun nummer uit 1974. Ik zie een Ster belandde op de derde plek in de hitlijst, dezelfde positie die het duo behaalde op het songfestivalpodium. De top 5 wordt afgesloten door Sandra & Andres met Als het om de liefde gaat (1972) en Maxine & Franklin Brown met De eerste keer (1996).