Dit Was Het Nieuws keert terug met Harm Edens

UpdateHet satirische programma Dit was het nieuws keert terug op televisie. De NPO wil de show uitzenden op de zondagavond, zegt Frans Klein, directeur televisie bij de NPO, in de VARAgids.

,,Bij de NPO willen we satire blijven maken voor de zaterdagavond, op verschillende manieren. De Kwis is daar een voorbeeld van. Maar ook Dit was het nieuws, dat we terugbrengen op de zondagavond - dat primeurtje kan ik je geven", aldus Klein.

Harm Edens doet wederom de presentatie, zo laat hij deze site weten. ,,Ik verheug me er ontzettend op. Na ruim 20 jaar wordt zo’n programma toch onderdeel van je leven.’’ Toen RTL besloot te stoppen met Dit Was Het Nieuws kwam volgens Edens de publieke omroep al snel weer om de hoek kijken. ,,Iedereen wilde gewoon door, maar er waren nog wat rechtenkwesties uit de weg te ruimen. Ik ben heel blij dat we teruggaan naar de publieke omroep waar dit programma ook eigenlijk thuishoort. Het is een taak van de NPO om zoiets te doen. En bij RTL moest je telkens om die commercials heen klessebessen.’’

Of Martijn Koning en Daniël Arends weer terugkeren als teamcaptains, is nog niet bekend. ,,Dier waren superleuk, maar daar kan ik nog niets over zeggen. Ook niet op welke zender we wanneer komen. Maar best wel snel.’’