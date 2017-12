Dit weekend in AD Magazine

Yvon Jaspers wordt nu zelf boerin in nieuw programma

10:27 Yvon Jaspers is bezig met een nieuw tv-programma waarin ze zelf als boerin optreedt. De 44-jarige presentatrice van Boer Zoekt Vrouw heeft namelijk altijd al boerin willen worden. ,,En daar zijn we nu een programma omheen aan het bouwen", vertelt Yvon over haar plannen voor 2018 tegen magazine Vrouw.