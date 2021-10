Dit zijn de beste series en films om te kijken met Halloween

Wietze de Jager bij Expeditie Robinson in tranen: ‘Wat een mooi leven heb ik’

Wietze de Jager raakte vanavond hevig geëmotioneerd in aflevering achttien van Expeditie Robinson. De radio-dj van Radio 538 is dit seizoen een van de kandidaten die na eerdere deelname (in zijn geval 2015) een tweede kans krijgen.

28 oktober