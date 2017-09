Dit zijn de eerste afvallers van Expeditie Robinson 2017

Let op: in dit artikel worden de namen van de afvallers genoemd.

Hoe werkt het?

In een social media analyse haal je de namen en social media accounts van de deelnemers van Expeditie Robinson door een social media scan. Al heel snel is te zien dat de opnamen plaatsgevonden moeten hebben tussen 4 juni en 4 juli 2017, omdat meerdere deelnemers toen in Nederland waren. Als je de opnameperiode weet dan kun je via een social media monitoringtool snel op alle namen en accounts zoeken en kun je zien wie er dus niet op een onbewoond eiland zonder telefoon zaten, maar terug waren in Nederland.

Deze deelnemers vielen door de mand:

Lil’ Kleine

De bekende zanger was op 3 juni nog in Nederland en trad op bij de Flying Dutch. Op 11 juni plaatste hij een bericht op Instagram vanuit de Filippijnen waar hij met kinderen op de foto ging. Dat kan niet als je op een onbewoond eiland zit. En mocht je nog twijfelen of iemand anders de foto namens hem heeft geplaatst: een week later deed hij een Q&A op Facebook.

Danny Froger

Aan het social mediagedrag van de zanger zelf was niets te zien. Maar we kregen een hit op de naam van Danny op het Instagram account van zijn hond. Op 27 juni was het baasje eindelijk weer thuis. Hij blijft dus wel een tijdje in het spel, maar gaat de finale niet halen weten we dankzij het instagramaccount van zijn hond.

Richard Witschge

De oud-voetballer van Ajax plaatste zelf niets bijzonders op social media, maar verscheen wel in een item op Telegraaf TV op 22 juni. Op die dag was het programma pas halverwege. Daardoor weten we dat ook Richard het programma vroegtijdig verlaat.

Roeland Fernhout

Acteur Jeroen Spitzenberger plaatste op 20 juni een foto waarop hij met Roeland Fernhout een scene opneemt. Twee dagen later plaatste Jeroen een foto waarin de scene gemonteerd werd. Daardoor weten we dat Roeland op 20 juni alweer aan het acteren was, terwijl hij eigenlijk nog op een onbewoond eiland moest zitten. Ook hij gaat dus vrij vroeg uit het spel.

Marieke Elsinga

Marieke Elsinga was op 4 juli weer terug in RTL Late Night en verklapte daar herstellende te zijn van een infectie. De kans is erg groot dat dit tijdens een opname van Robinson is gebeurt. Op 19 juni plaatste ze een selfie vanuit een zonovergoten zwembad. De kans is groot dat dit een foto vanuit de Filipijnen is geweest. En aangezien ze eigenlijk zonder mobiel op een eiland had moeten zitten, is de kans bijzonder groot dat ze (mogelijk door de infectie) eerder het eiland moest verlaten. Wellicht dat Marieke deze analyse kent en ons om de tuin probeert te leiden, maar we gaan ervan uit dat ze zich verveelde en op 19 juni toch even een foto wilde delen.

